المشاورات مستمرة مع المسؤولين العراقيين لزيادة عدد زوار أربعينية الحسين (ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في مذكرة على صفحته بموقع إنستغرام، اليوم (الجمعة)، كتب اميرعبداللهيان، " ان المشاورات مع المسؤولين العراقيين والجهود مستمرة على قدم وساق لزيادة ايفاد زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام عبر الحدود البرية والجوية الى مدينة كربلاء المقدسة مع الالتزام التام بالبروتوكولات الصحية".

وأضاف، "بالطبع ان المواطنين الاعزاء يعلمون بان هذا العام وبسبب القيود الجادة المفروضة لمنع انتشار كورونا وضرورة الحفاظ على صحة الزوار، تتعذر اقامة المسيرة المليونية لزيارة الأربعين داخل العراق بل وحتى الزيادة في عدد الزوار مصحوبة بقيود كبيرة".

وأكد وزير الخارجية: "سنواصل جهودنا ومساعينا".

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