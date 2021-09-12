الرئيس الإيراني يستقبل رئيس الوزراء العراقي في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي استقبل رسميا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على راس وفد رفيع المستوى.

وفي حفل الاستقبال الرسمي، وبعد عزف النشيد الوطني للبلدين تم معارفة الوفدين الايراني والعراقي.

ومباشرة بعد مراسم الترحيب الرسمية بدأ رئيسي مع الكاظمي المحادثات حول تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ودراسة وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية.

يشار ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وصل إلى طهران صباح اليوم وجاء في استقباله وزير الطاقة ورئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي علي أكبر محرابيان.

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