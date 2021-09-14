الرئيس الإيراني سيتوجه إلى طاجيكستان للحضور في قمة شنغهاي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيتوجه الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي إلى دوشنبة يوم الخميس بدعوة رسمية من رئيس طاجيكستان امام علی الرحمن فی اول رحلة خارجية للحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وبالإضافة إلى حضور في القمة سيعقد الرئيس اجتماعات ثنائية مع رؤساء الوفود الحاضرين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

كما انه سيرافق رئيسي في هذه الرحلة وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين من ايران.

كما سيعقد الرئيس رئيسي اجتماعا ثنائيا مع نظيره الطاجيكي بعد قمة شنغهاي .

تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001 بهدف مكافحة الإرهاب والتطرف وزيادة التعاون الاقتصادي، وكانت إيران من أحد ألاعضا المراقبين في هذه القمة.