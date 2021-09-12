اللواء باقري يهنئ قائد الثورة بمناسبة عودة مجموعة الـ75 البحرية الى المياه الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللواء باقري، هنأ قائد الثورة الاسلامية، اية الله السيد علي الخامنئي، وجميع محققي هذا الانجاز الباهر خاصة القائد العام للجيش، والبحارة الاباة والبواسل في القوة البحرية للجيش، بمناسبة هذه العودة المهيبة والباعثة على الفخر للمجموعة البحرية 75 التابعة للقوة البحرية للجيش الايراني من هذه المهمة الحساسة للملاحة البحرية في عرض المحيط الاطلسي، والمشاركة المقتدرة في المناورات البحرية الدولية والتي بعثت على السرور والاعتزاز للقوات المسلحة والشعب الايراني.

واضاف: ان هذه الهمة الرفيعة التي تعد مظهرا لاقتدار وجهوزية القوات المسلحة لاداء الادوار الدولية والاستراتيجية في سياق توفير الامن والاستقرار العالمي، ونحن واثقون بان استمرار وتكرار هذا الجهاد العظيم الذي هو ثمرة لاستراتيجية "نحن قادرون" والاعتماد على القدرات الداخلية الايرانية، سيضمن بفضل الباري تألق وتبلور قدرات ومواهب الشعب الايراني العظيم في مختلف الساحات.

يذكر ان المجموعة 75 التابعة للقوة البحرية للجيش الايراني والمؤلفة من السفينة الحربية سهند، والسفينة اللوجستية العملاقة مكران، عادت الى البلاد يوم امس السبت في ختام مهمتها في الابحار على مدى 133 يوما وقطعها مسافة 44 الف كم في المحيط الهندي والمحيط الاطلسي الجنوبي والشمالي ومشاركتها في مراسم الذكرى السنوية لتاسيس القوة البحرية الروسية في ميناء سان بطرسبورغ، محققة رقما منقطع النظير في تاريخ الملاحة البحرية للبلاد./انتهى/