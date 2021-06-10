سيّاري: يعلن عن دخول اول مجموعة بحرية ايرانية مياه المحيط الاطلسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال "حبيب الله سياري"، أعلن عن دخول مجموعة بحرية ايرانية مياه المحيط الاطلسي للمرة الاولى ومن دون الرسو في موانئ سائر الدول.

وأشار سيّاري إلى أن السرب البحري التابع للقوة البحرية الإيرانية يتكون من سفينة مكران الحربية الضخمة و مدمرة سهند، وهذا التواجد البحري المقتدر يكشف عن قوة وصلابة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع سيّاري: " ان التواجد في المياه الدولية هو حق غير قابل للتصرف للقوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية وسنواصل هذا المسار بصلابة ".

وأضاف مساعد القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية: عندما أعلنا عن عزمنا لدخول المحيط الأطلسي ، أعلنت بعض الدول ، بما في ذلك الاستكبار العالمي ، أن القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية لا يمكنها فعل ذلك ، الا اننا عملياً رأينا أننا انجزنا العملية بصلابة.

وتابع الأدميرال سيّاري، ان مهمة القوة البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية هي الدفاع عن الحدود البحرية وحماية موارد ومصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في البحار ، والتي قامت القوة البحرية للجيش لحد الان بتنفيذ مهمتها بنجاح .

وقال: "خلال فترة الدفاع المقدس ، نجحت القوة البحرية للجيش في مرافقة أكثر من 10 آلاف سفينة تجارية وناقلة نفط في طريقها إلى جزيرة خارك وميناء الإمام الخميني بحيث لم يحدث أي خلل في اقتصاد البلاد".

واستطرد سيّاري: " لقد قامت القوة البحرية للجيش لحد الان بايفاد 76 سربا بحريا إلى المياه الحرة والدولية ورافقت حوالي 4700 سفينة تجارية وناقلة نفط لعبورها بأمان من المناطق الخطرة ،بحيث هذه العملية لعبت دورا مؤثرا جدا في أمن الاقتصاد البحري.

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