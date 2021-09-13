خطیب زادة يعلن عن إلغاء التأشيرات العراقية للسفر الجوي فقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المتحدث باسم الوزارة الخارجية سعيد الخطيب في مؤتمر صحفي اليوم الى زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران والعلاقات المتينة بين البلدين.

وأضاف جرت محادثات جيدة في طهران حول المشاريع التجارية والاقتصادية بين ايران والعراق.

وقال خطيب زادة حول السماح لعدد أكبر من الإيرانيين بالمشاركة في زيارة الأربعين ان المفاوضات مستمرة بين الطرفين الايراني والعراقي ولكن تم التوصل إلى اتفاق بشأن الغاء التأشيرت للسفر الجوي فقط.

كما أشارخطيب زاده الى زيارة أميرعبد اللهيان للهند وقال ان هذه الرحلة كانت على جدول الأعمال لكنها ألغيت بسبب عدة قضايا منها قمة شنغهاي وعدة اجتماعات مكثفة.

وأضاف خطيب زاده أن الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي سيتوجه إلى طاجيكستان لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون وهذه هي أول رحلة خارجية ستكون للرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي.

وقال بشأن الاعتراف بطالبان ان إيران من الدول التي تربطها علاقات جيدة مع جميع الأطراف في أفغانستان.

وشدد خطيب زاده على أن الطريق الذي يؤدي إلى قتل الأخوة في أفغانستان ليس الطريق الصحيح وان إرادة الشعب وعدم التدخل الاجنبي مهمان للغاية لبناء مستقبل أفغانستان.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى طهران كانت ناجحة، وقد تقرر فيها استمرار التعاون بين ايران والوكالة على الصعيد الفني والتقني دون تدخل الاخرين.

واضاف خطيب زادة ان الاتفاق الذي وقع أمس الثلاثاء بين طهران والوكالة ينطلق من التعاطي الطبيعي والتقني بين الجانبين، موضحا ان ايران ستلتزم بجد بعلاقاتها مع الوكالة الدولية مادامت هذه الوكالة ملتزمة بالجوانب المهنية في التعاطي مع ايران دون تسييس أو تمييز.

وتابع خطيب زادة قائلا أن زيارة غروسي لايران قبل اجتماع مجلس حكام الوكالة، تأتي لمناقشة بعض القضايا العالقة وقد سادت الروح المهنية والتقنية على المحادثات بين الجانبين الأمر الذي اسفر عن نتائج جيدة.

واعلن خطيب زادة ان رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية محمد اسلامي سيتوجه الى فيينا مستقبلا للمشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما ان مدير الوكالة رافائيل غروسي سيزور طهران بعد اجتماع مجلس الحكام لمتابعة بحث المواضيع المطروحة على جدول الاعمال، وسيقوم ايضا بزيارات منتظمة الى ايران لمواصلة التشاور مع المسؤولين الايرانيين.

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