قاليباف: الثقافة والفن يمهدان الطريق للتغيير في المجتمع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس المجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف اجتمع مع مجموعة من أعضاء مجلس إدارة دار السينما ورؤساء مختلف النقابات العمالية وعدد من صانعي الأفلام بمناسبة اليوم الوطني للسينما كما انه خلال هذا الاجتماع عبروا اعضا دار السينما عن مطالبهم.

وفي بداية الاجتماع هنأ رئيس مجلس النواب السينمائيين الايرانيين بهذا اليوم، وقال: "دور الثقافة والفن في مختلف مجالات التعليم والتطور لا يخفى على أحد، وترك أثرا كبيرا في تاريخ الفن بأشكاله المختلفة".

وذكَّر رئيس الهيئة التشريعية بالقول: "ما أحزنني في الخمسة عشر شهرًا الماضية هو عدم وجود فرصة كهذه ولو مرة واحدة للتباحث مع الناشطين الثقافيين والفنيين والاجتماعيين".

وشدد قاليباف على أنه لا يمكننا التقدم الا بوجود الثقافة والتكنولوجيا، وصرح: عندما كنت مسؤولاً عن قوات الشرطة، أوضحت أنني سأختار بين النهج المتمحور حول الأمن والنهج المرتكز على المجتمع، وفي نفس الوقت أدركت المعجزة التي يمكن أن يقوم بها الفن في هذا المجال لأنها أفضل وسيلة للتواصل مع الناس.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن قائد الثورة الاسلامية الايرانية حساس للغاية في القضايا الثقافية وخاصة في مجال الفن والسينما، وهذه فرصة ثمينة لدعم السينما.

/انتهى/