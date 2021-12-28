بدعوة من الرئيس الروسي ... الرئيس الايراني سيزور موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية علی بهادري جهرمي عن زيارة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الى موسكو وبشأن تفاصيل وموعد زيارة الرئيس الايراني إلى موسكو، أضاف: "استمرارًا للتفاعل الاستراتيجي بين إيران وروسيا، دعا السيد بوتين رئيسنا للقيام بزيارة لروسيا، ومن المقرر أن تتم هذه الزيارة مطلع العام المقبل. " وتأتي هذه الرحلة في إطار سياسة الدولة بشأن التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف العالمي مع إعطاء الأولوية لدول الجوار، والتركيز على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأضاف أن مساعد الرئيس الايراني في الشؤون السياسية سيضع اللمسات الأخيرة على مضمون المحادثات والمشاورات في هذه الرحلة.

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