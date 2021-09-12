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١٢‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٣:٥٣ م

الرئيس الايراني خلال مؤتمر صحفي:

ايران والعراق سيعززان من علاقاتهما رغم محاولات الاعداء منع ذلك

ايران والعراق سيعززان من علاقاتهما رغم محاولات الاعداء منع ذلك

قال الرئيس الايراني خلال مؤتمر صحافي مشترك للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ورئيس الحكومة العراقي، مصطفى الكاظمي، في طهران، ان ايران والعراق سيعززان من علاقاتهما رغم محاولات الأعداء منع ذلك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه الرئيس الايراني اكد خلال مؤتمر صحافي ان ايران والعراق سيعززان من علاقاتهما رغم محاولات الأعداء منع ذلك.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء العراقي ان العراق يتطلع إلى أفضل العلاقات مع كل دول الجوار إيران.

واضاف: "نشكر كل من وقف إلى جانب العراق في وجه جماعات داعش الإرهابية إيران"، مؤكدا ان ايران كانت أول من ساند العراق في حربه على الإرهاب.

واكد ان العراق يدعم مساعي ايران الحوارية لإرساء الاستقرار في المنطقة.

واشار الى ان العراق وإيران يتفقان على رفع التأشيرات بين البلدين./انتهى/

رمز الخبر 1917875
https://ar.mehrnews.com/news/1917875/

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