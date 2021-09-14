  1. إيران
  2. الإقتصاد
١٤‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١:٣٧ م

في اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي؛

رئيسي وعدد من الوزراء يبحثون زيادة الصادرات غير النفطية

رئيسي وعدد من الوزراء يبحثون زيادة الصادرات غير النفطية

بحث رئيسي وعدد من الوزراء موضوع زياة الصادرات غير النفطية والانظمة الخاصة بها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي وعدد من الوزراء في اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي لبحث القضايا المتعلقة بزيادة الصادرات غير النفطية والانظمة الخاصة بها.

وأكد رئيسي على انه يجب على وزارات الصناعة والتعدين والتجارة والجهاد الزراعي أن تخطط لبرنامج قصير المدى ومتوسط وطويل المدى لحل مشاكل المعيشية للشعب الايراني.

وخلال الاجتماع طلب رئيسي من الوزراء استخدام الخبراء والناشطين الاقتصاديين لحل مشاكل الاقتصادية.

كما أصدر الرئيس تعليماته للنائب الأول للرئيس لمتابعة وتنفيذ نظام تجاري شامل لشفافية جميع الامور.

/انتهى/

رمز الخبر 1917933
https://ar.mehrnews.com/news/1917933/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 9 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات