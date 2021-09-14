رئيسي وعدد من الوزراء يبحثون زيادة الصادرات غير النفطية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي وعدد من الوزراء في اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي لبحث القضايا المتعلقة بزيادة الصادرات غير النفطية والانظمة الخاصة بها.

وأكد رئيسي على انه يجب على وزارات الصناعة والتعدين والتجارة والجهاد الزراعي أن تخطط لبرنامج قصير المدى ومتوسط وطويل المدى لحل مشاكل المعيشية للشعب الايراني.

وخلال الاجتماع طلب رئيسي من الوزراء استخدام الخبراء والناشطين الاقتصاديين لحل مشاكل الاقتصادية.

كما أصدر الرئيس تعليماته للنائب الأول للرئيس لمتابعة وتنفيذ نظام تجاري شامل لشفافية جميع الامور.

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