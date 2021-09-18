دول الجوار تتحمل مسؤولية كبيرة للغاية في الفترة التاريخية الراهنة لأفغانستان/تسجيل 364 وفاة بكورونا

رئيسي: دول الجوار تتحمل مسؤولية كبيرة للغاية في الفترة التاريخية الراهنة لأفغانستان

قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، ابراهيم رئيسي، إن الحضور الأمريكي في أفغانستان لم يخلف شيئاً سوى عدم الاستقرار ونمو الإرهاب وزيادة إنتاج المخدرات وانتشار الجريمة وتدمير البنى التحتية الاقتصادية، مؤکدا ان حل مشاكل أفغانستان يتحقق في ظل الحوار بين جميع الاطراف.

رئيس منظمة الطاقة الذرية: يمكن تحقيق جزء كبير من أهداف "الاقتصاد النووي" بتشغيل مفاعل أراك للماء الثقيل

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية، خلال تفقده مجمع خنداب النووي في مدينة اراك، على إعادة تصميم وتشغيل مفاعل أراك للماء الثقيل في أسرع وقت ممكن، والاستفادة من إمكانيات الصناعات المحلية.

امير عبداللهيان: شكرت لافروف لدعمه انضمام ايران الى منظمة شنغهاي للتعاون

صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأنه تحدث، يوم الجمعة، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون مع نظيره الروسي سيرغي لافروف وشكره لموقف موسكو إزاء انضمام طهران للمنظمة.

رئيسي: سنواصل بقوة تنمية العلاقات مع الدول الصديقة والجارة كأولوية للدبلوماسية الايرانية

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، أنه "في الفترة الجديدة تعتبر تنمية العلاقات مع الدول الصديقة والجارة كاولوية للدبلوماسية الايرانية"، معتبرا أن "العلاقات تصب في مصلحة الشعوب ولصالح المستقبل المشرق للمنطقة، وسنواصلها بقوة".

وزير الصحة: ايران ستستغني عن واردات لقاح كورونا قريبا

أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، بهرام عين اللهي، بأن الإنتاج الوطني للقاح ضد كورونا سيغطي الحاجة المحلية قريبا وستكون البلاد في غنى عن استيراد اللقاح من الخارج.

خطيب زادة: عضوية ايران بمنظمة شنغهاي خطوة كبرى نحو علاقات متطورة مع الجيران

رحب المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الجمعة، بقبول عضوية ايران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون، واصفا ذلك بأنه يشكل خطوة كبرى نحو علاقات متطورة مع الجيران ومحرك هام لسياستنا الخارجية حول محور آسيا.

وزارة الصحة: كورونا يسجل 364 وفاة جديدة في ايران

اعلنت وزارة الصحة والعلاج التعليم الطبي یوم الجمعة، 364 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا في ايران، وارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الوباء داخل البلاد، الى 116 الفا و436حالة.

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