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١٨‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١٠:٢٣ ص

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قائد الثورة الإسلامية يستقبل أبطال الألعاب الأولمبية والأولمبياد لــ 2020

قائد الثورة الإسلامية يستقبل أبطال الألعاب الأولمبية والأولمبياد لــ 2020

يستقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية، "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي" الیوم السبت، أبطال البعثة الرياضية الايرانية في الألعاب الأولمبية وبارالمبیة 2020 بطوکیو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الموقع الاعلامي لـ "مركز نشر وحفظ مؤلفات اية الله العظمى الخامنئي"، انه نظرا لظروف كورونا الراهنة وضرورة الالتزام بكامل التعليمات الصحية السائدة في البلاد، سيعقد هذا اللقاء في حسينية الامام الخميني (ره) مع رعاية التعليمات الصحية.

وهنأ قائد الثورة الإسلامية رياضيين بلادنا على الألقاب التي فازوا بها في رسائل منفصل في ختام الألعاب.

وأحرزت ایران سبع ميداليات (3 ذهبيات وفضیتین وبرونزيتین) في أولمبياد طوكيو 2020 وتمكنت من تحقيق أفضل أداء في هذه الدورة من الأولمبياد مقارنة بدول الشرق الأوسط.

کما حصدت 24 ميدالية (12 ذهبية ، 11 فضية ، 1 برونزية) في الالعاب البارالمبية 2020 بطوكيو و احتلت المرتبة 13 ، و سجلت أفضل نتيجة في تاريخ مشاركتها في دورة الألعاب.

/انتهی/

رمز الخبر 1918036
https://ar.mehrnews.com/news/1918036/

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