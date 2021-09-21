الخارجية تردّ على تصريحات وزير خارجية فرنسا بعقد اجتماع مشترك بشأن الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال سعيد خطيب زاده اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك، ردا على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بعقد اجتماع مشترك بشأن الاتفاق النووي.

وقال: "الاتفاق النووي سيكون أحد الموضوعات التي يناقشها وزراء الخارجية الحاضرون هنا ، لكن الاجتماع مع أعضاء مجموعة 5 + 1 ليس على جدول الأعمال و سيكون اللقاء مع أعضاء الاتفاق النووي ثنائيا.

یذکر أن امير عبداللهيان في تصريح ادلى به فور وصوله امس الاثنين الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة:قال انه وفي ظل الاستفادة من حضور النظراء وكبار مسؤولي الدول فقد قام الزملاء في الممثلية (ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة) بتنظيم نحو 50 لقاء واجتماعا ومشاركة في جلسات مختلفة.

واكد على السياسة الخارجية المتوازنة والنشطة في تنظيم وتنمية العلاقات مع جميع مناطق العالم والدول المستهدفة.

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