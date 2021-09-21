وزير الخارجية الإيراني يغرد حول جدول أعماله في نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب امير عبداللهيان في تغريدة له على موقع "تويتر" الاثنين: سامكث في نويورك 4 ايام للمشاركة في اجتماع الدورة الـ 76 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

واضاف: ان لي في جدول اعمالي اجرا لقاءات منفصلة مع الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ورئيس الجمعية العامة والمفوض الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي ولقاءات ثنائية مع وزيري الخارجية الفرنسي والبريطاني.

وكان وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، حسين امير عبداللهيان، قد وصل الاثنين، على راس وفد، الى نيويورك للمشاركة في اعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

ويرافق وزير الخارجية في زيارته هذه الى نيويورك مسؤول دائرة الشؤون القانونية والدولية والمدير العام لشؤون السلام والامن بالخارجية رضا نجفي والمتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة ومدير عام مكتب وزير الخارجية اسحاق آل حبيب.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، قد صرح يوم الاحد في مؤتمره الصحفي الاسبوعي بأن امير عبداللهيان سيتجه الاثنين الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

واوضح انه من المقرر حتى الان ان يجري 45 لقاء ثنائيا مع وزراء خارجية مختلف الدول من بينهم وزراء خارجية مجموعة 4+1، ولكن لم يتم اتخاذ القرار بعد بشأن لقاء جماعي بين ايران وهذه المجموعة.

وكانت اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة قد بدات يوم الاثنين الماضي فيما يبدا الثلاثاء اجتماع القمة ويستمر اسبوعا.

وصرح سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي بان رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي سيلقي كلمة في اجتماع القمة الثلاثاء عبر الاجواء الافتراضية.

/انتهى/