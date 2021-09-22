ايران تستورد 15 مليون جرعة لقاح يوم غد الخميس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الخارجية ومدير عام دائرة آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية، رضا زبيب، غرد االيوم الاربعاء على حسابه على تويتر حول استيراد اللقاحات، مشيرا إلى انه سيصل 15 مليون جرعة لقاح كورونا إلى ايران بحلول يوم غد الخميس.

واضاف ان الأسبوع المقبل ايضا ستصل الى البلاد ما يتراوح بين 14 إلى 16 مليون جرعة.

واردف زبيب ان انواعا مختلفة من اللقاحات على جدول الاعمال، مشيرا إلى ان ايران تسعى الى تحقيق قفزة في واردات اللقاحات من الاول من اكتوبر المقبل وتلقي 15 مليون جرعة اسبوعيا ومن هنا ندعو الى التطعيم حفاظا على الارواح وتقديرا للمدافعين عن سلامة المواطنين .

وكان زبيب قد اعلن في تغريدة سابقة انه سيتم توفير نحو 100 مليون جرعة لقاح بحلول الاسبوع الاول من شهر نوفمبر، تشرين الثاني.

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