القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية عسكرية واسعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" أوضح في بيان، أن القوات المسلحة ستكشف عصر يوم غدٍ في إيجاز صحفي تفاصيل عملية عسكرية واسعة، مع مشاهد للعملية وتفاصيل أخرى أكثر أهمية.

المصدر: وكالة سبأ

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