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٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٨:٤٦ م

القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية عسكرية واسعة

القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية عسكرية واسعة

تكشف القوات المسلحة اليمنية عصر يوم غد الخميس عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" أوضح في بيان، أن القوات المسلحة ستكشف عصر يوم غدٍ في إيجاز صحفي تفاصيل عملية عسكرية واسعة، مع مشاهد للعملية وتفاصيل أخرى أكثر أهمية.

المصدر: وكالة سبأ

انتهى/

رمز الخبر 1918199
https://ar.mehrnews.com/news/1918199/

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