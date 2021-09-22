العاهل السعودي: نأمل ان تؤدي محادثاتنا مع ايران الى بناء الثقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة العالم أن العاهل السعودي قال في كلمته: إن "إيران دولة جارة ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في العلاقات بين البلدين للتعاون".

وأشار إلى أن "السياسة الخارجية للمملكة تولي أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية".

وأردف قائلاً: السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة غرب آسيا، عبر حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، بحسب تعبيره.

واضاف ان السعودية تدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام في أفغانستان وضمان حقوق الشعب الأفغاني بجميع أطيافه.

/إنتهى/