وزير الخارجية الجزائري يعلن عن استعداده لزيارة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية الجزائر مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان على هامش اجتماع الدورة 76 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة، واكد الجانبان خلال اللقاء اهمية وعمق العلاقات بين البلدين وتباحثا بشان مختلف ابعاد العلاقات الثنائية.

واشاد امير عبداللهيان بمواقف الجزائر حول تطورات المنطقة خاصة تجاه اجراءات الكيان الصهيوني.

من جانبه رحب وزير خارجية الجزائر بمقترحات وزير الخارجية الايراني معلنا استعداده لزيارة طهران للبحث في القضايا المطروحة بين الجانبين، وتباحث الجانبان خلال اللقاء ايضا حول تطورات شمال افريقيا ومنطقة غرب اسيا.

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