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١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٨:٥٠ م

محذراً دول العدوان؛

عبد السلام: عليكم اعادة حساباتكم في المراهنة على القدرات الدفاعية للعدو الصهيوني

عبد السلام: عليكم اعادة حساباتكم في المراهنة على القدرات الدفاعية للعدو الصهيوني

دعا رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، اليوم السبت، دول العدوان التي تراهن على القدرات الدفاعية للعدو الصهيوني لمراجعة حساباتها وعدم البحث عن الأمان عند غير أهله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، قال اليوم السبت، في تغريدة على حسابه بتويتر: "بعد انكشاف هشاشة كيان القبة الحديدية أمام طائرة مسيرة يفترض بالمراهنين أن يمنحهم أمانا بقدراته الدفاعية أن يراجعوا حساباتهم".

وأضاف أن "العاجز عن حماية نفسه هو عن حماية غيره أعجز، وفقط الخروج من اليمن من يعيد لدول العدوان أمانا تنشده من غير أهله".

ويأتي هذا التصريح عقب العملية الناجحة للمقاومة الإسلامية في لبنان داخل عمق كيان العدو الصهيوني، من خلال تحليق الطائرة المسيرة "حسان" لمدة أربعين دقيقة في أجواء العدو وعودتها بسلام دون أن تتمكن دفاعات العدو في التصدي لها./انتهى/

رمز الخبر 1922053
https://ar.mehrnews.com/news/1922053/

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