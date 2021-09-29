طلب أميركا بوصول الوكالة الذرية إلى المواقع الحساسة يفتقر لأي اعتبار/تسجيل 239 حالة وفاة بكورونا

إسلامي: طلب أميركا بوصول الوكالة الدولية للطاقة إلى المواقع الحساسة بإيران يفتقر لأي اعتبار

وصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي اليوم الثلاثاء، الطلب الأمريكي بضرورة وصول الوكالة الدولية للطاقة إلى ورشة بناء أجزاء أجهزة الطرد المركزي في مجمع "تساي" بمدينة كرج غرب طهران بأنه مرفوض ويفتقر لأي اعتبار.

مندوب ايران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة: إيران: على الكيان الصهيوني ان ينهي اعتداءاته على سيادة سوريا ووحدة اراضيها

دعا سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، مجلس الامن الدولي للعمل بمسؤوليته وارغام الكيان الاسرائيلي على انهاء اعتداءاته على سيادة ووحدة اراضي سوريا فورا.

رداً على الطلب غير القانوني للوكالة الذرية؛ إيران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل تطوعي

قال سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية إننا نتعاون مع الوكالة الطاقة الذرية بشكل تطوعي واستمرار سلوكنا الإنساني يرتبط بسلوكهم.

خلال اتصال هاتفي مع نظيره البلغاري؛ عبداللهيان يؤكد ضرورة توسيع وتعميق التعاون بين ايران وبلغاريا

اكد وزير الخارجية الايراني، في اتصال هاتفي مع نظيره البلغاري، على ضرورة رفع مستوى التعاون التجاري بين البلدين.

وزير الصحة: تطعيم نحو 53 مليون جرعة لقاح كورونا/ الحجر الصحي الذكي سيحل محل الحجر الصحي العادي

أوضح وزير الصحة الايراني بهرام عين اللهي بان الحجر الصحي الذكي سيحل محل الحجر الصحي العادي، معلنا عن تطعيم نحو 53 مليون جرعة لقاح كورونا في البلاد لغاية الان.

وزارة الخارجية: إيران لا تطيق أبدًا تواجد الكيان الصهيوني قرب حدودها ولو شكليا

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده"، على تصريحات الرئيس الآذري الهام علييف، مؤكدا أن "طهران لا تطيق أبدًا بتواجد الكيان الصهيوني قرب حدودها، ولو شكليا، وستفعل كل ما تراه ضروريا لضمان أمنها القومي".

خلال اجتماع في طهران؛ العميد فدوي: إيران تفرض قوتها على أمريكا في الخليج الفارسي

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني لقد فرضنا قدرتنا على الأمريكيين في الخليج الفارسي ورأينا إذلال الأمريكيين أثناء اعتقال القوات البحرية الأمريكية.

الصحة الايرانية: تسجيل 239 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل 11 ألفا و 701 إصابة و239 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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