أفغانستان واتفاقية أوكوس / الولايات المتحدة تسیر على طريق الحرير ضد الصين

وكالة مهر للأنباء - مريم خرمائي: قبل أن يسبب الاتفاق الأمني لـ"أوكوس" قلقا لفرنسا من خسارة عقد ضخم لغواصة أستراليا وإزعاج حكومة باريس، تشعر سببت قلق لحكومة الصين.

منذ الساعات الأولى للكشف عن " أوكوس" في 15 سبتمبر، ستحصل أستراليا على غواصات نووية بموجب هذا الاتفاق، حذرت حكومة بكين الولايات المتحدة وبريطانيا من أنهما تبنتا معايير مزدوجة في تعاونهما النووي، وأن تحالف أوكوس بشأن الغواصات النووية له عواقب وخيمة على الانتشار النووي في المنطقة الإستراتيجية بين المحيطين الهندي والهادئ.

إن الغواصات التي سيتم تسليمها إلى أستراليا في غضون السنوات العشر القادمة تعتمد على الطاقة الذرية فقط من حيث التكنولوجيا والوقود المستخدم، وليست مجهزة بأسلحة نووية.

في هذا الامتداد الهائل من المياه هناك دولا أخرى مهيأة لأن تصبح ساحة معركة للقوى العظمى في القرن الحادي والعشرين. كان رد فعلهم مختلفًا تجاه القضية بسبب اعتمادهم على واشنطن. فعلى سبيل المثال، رحبت الهند واليابان، وهما شريكان لأستراليا والولايات المتحدة في قمة مجموعة "كواد"، باتفاقية "أوكوس". أعربت إندونيسيا وماليزيا عن قلقهما البالغ إزاء خطر تصاعد التنافس على الأسلحة في المنطقة، وكانت هناك دول مثل سنغافورة اتخذت موقفًا محايدًا بشأن التنمية، مما يؤثر على العلاقات الإقليمية.

يقال إن الغواصات التي سيتم تسليمها إلى أستراليا في غضون السنوات العشر القادمة تعتمد على الطاقة الذرية فقط من حيث التكنولوجيا والوقود المستخدم، وليست مجهزة بأسلحة نووية؛ إذن،لماذا تعتبر الصين وحتى روسيا هذه الخطوة خطيرة واستفزازية؟ ومع ذلك، فإن أستراليا ليست دولة نووية وزعمت أنها لا تنوي أن تصبح دولة نووية!

أوكوس، تكملة لحلف الناتو الآسيوي

تكمن المشكلة في أنه بالإضافة إلى كونها غواصات نووية أكبر وأسرع وأكثر قدرة على تجنب الرادار من الغواصات التقليدية؛ من المحتمل أن يتمكنوا من ذلك متى شاءت واشنطن تجهيز الصواريخ برؤوس نووية نتيجة لذلك. كما أصبحت أستراليا بالفعل تهديدًا نوويًا محتملاً لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

يشير تقييم لتصريحات مسؤولي حكومة واشنطن منذ العام الماضي وحتى الأسابيع الأخيرة، إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على هيمنتها الضعيفة.

يشير تقييم لتصريحات مسؤولي حكومة واشنطن منذ العام الماضي وحتى الأسابيع الأخيرة، إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على هيمنتها الضعيفة

ومن ناحية أخرى، في الاجتماع الأول لقادة "كواد"، بما في ذلك أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، والذي استضافه البيت الأبيض يوم الاسبوع الماضي؛ وزعمت الأطراف أنها تتابع مطالبها بإنشاء مناطق حرة ومفتوحة وخالية من أي تهديد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

تحدثت وزارة الخارجية منذ حوالي عام، عن الجهود المبذولة لتشكيل الناتو الآسيوي نظرًا لأهمية المنطقة الإستراتيجية بين المحيطين الهندي والهادئ، مؤكدة أن التحالف العسكري يمكن أن يشمل في البداية الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند ودولًا لاحقة. مثل كوريا الجنوبية وفيتنام ونيوزيلندا.

في الواقع، يمكن اعتبار "أوكوس" مكملاً لـ "كواد" كمحور رئيسي لفكرة الناتو الآسيوي، والتي تعتبر أيضًا نوعًا من الناتو البحري.

من أوراسيا إلى المحيطين الهندي والهادئ / أمريكا تتربص في طريق الحرير

في الحقيقة، ان الإستراتيجية التي يتحدث عنها بلينكن. تقوم على تقليص مجال تفاعل الصين وتقييد مجال نفوذها خارج حدودها المائية. وهكذا، ترى الولايات المتحدة وحلفاؤها "طريق الحرير" الصيني كجزء من مشروع "حزام واحد، طريق واحد". الذي يربط الصين بجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية وشبه الجزيرة والصومال ومصر وأخيراً أوروبا.

يمكن العثور على المعنى الثقيل لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في الجغرافيا السياسية لغرب آسيا، خاصة في المنطقة الجغرافية للمحيط الهندي.

يوجد 48 ميناء من أصل 63 ميناء في آسيا، مع إمكانية الوصول إلى مضيق هرمز، ومضيق ملقا (ملتقى المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي في المحيط الهادي. بالاضافة الى مضيق باب المندب (الذي يربط المحيط الهندي عبر البحر الأحمر بقناة السويس والبحر الأبيض المتوسط)؛ يتعامل مع حوالي 80٪ من عبور النفط في العالم.

ولكن بالإضافة إلى أهمية المحيط الهندي من حيث التجارة وأمن الطاقة، فإن هذا الخط الفاصل يطل على معظم مناطق الصراع في العالم، بما في ذلك فلسطين المحتلة واليمن والعراق وإيران وأفغانستان. لذلك، يجب أيضًا مراعاة أهميتها العسكرية. هذا هو السبب في أن المحيط يستضيف قواعد مهمة، بما في ذلك القاعدة الجوية للبحرية الأمريكية في جزيرة دييغو غارسيا والقواعد البحرية الفرنسية في جيبوتي وأبو ظبي وجزر ريونيون. وتمتلك الصين قاعدة عسكرية في جيبوتي بالقرب من باب المندب، بينما تستخدم باكستان أيضًا موانئ جوادر وهامبانتوتا في سريلانكا، وكلاهما من دول الكومنولث.

تلعب مناطق قناة السويس الثلاث والبحر الأسود وخليج عدن دورًا رئيسيًا في نجاح طريق الحرير وفي النهاية مشروع الحزام

وفي الوقت نفسه، تلعب مناطق قناة السويس الثلاث والبحر الأسود وخليج عدن دورًا رئيسيًا في نجاح طريق الحرير وفي النهاية مشروع الحزام.

الموقع الجغرافي لهذه المناطق الثلاث يبرر جيدًا زيادة الاستثمار الصيني والروسي في إفريقيا.

كما نعلم أن العلاقة بين موسكو وبكين كان واضحًا جدًا في السنوات الأخيرة لدرجة أن الاتحاد الأوروبي قد حذر منه. ذكرت صحيفة بيلد الألمانية في أغسطس / آب 1999 أن موسكو توصلت إلى اتفاقيات مع ست دول أفريقية، من بينها مصر والسودان وإريتريا ومدغشقر، للتعاون العسكري أو إقامة قاعدة عسكرية.

من ناحية أخرى، فإن الولايات المتحدة، مع عدم مسؤوليتها المحسوبة في مغادرة أفغانستان، تستخدم طريق الحرير البري الصيني للدور الذي تلعبه دول آسيا الوسطى وأوراسيا.

وبهذه الطريقة، تنفق الولايات المتحدة وبمساعدة حلفائها، قواتها ومعداتها في كبح جماح الصين في مستجمعات المياه على طريق الحرير، بينما تقوم في نفس الوقت بتسليم منطقة طريق الحرير البرية إلى القوى الإقليمية التي يتم استجوابها من قبل المجتمع الدولي، مثل طالبان أو داعش، الذين يعتبرون أعداء المجتمع الدولي.

بعد العقوبات الغربية على شبه جزيرة القرم من قبل روسيا، شكلت حكومة موسكو الاتحاد الأوراسي (EAEU) في عام 2015، والذي يضم بيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان. في وقت لاحق، اتبعت روسيا مفهومًا أوسع يسمى الشراكة الأوروبية الآسيوية أو التقارب الأوروبي الآسيوي. لكن النقطة الأساسية في الاتحاد الأوروبي الآسيوي هي أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي لديها منفذ إلى البحر من بين كل هذه الدول. لذلك، يجب على روسيا ضمان وصول شركائها إلى الطرق البحرية لربطهم بالاقتصاد العالمي.

من ناحية أخرى، تقع آسيا الوسطى أيضًا تحت النفوذ الروسي، وعدم الاستقرار الناتج عن الوضع في أفغانستان يؤثر على الصين بقدر ما يؤثر على الاقتصاد؛ كما أنه يلقي بظلاله على روسيا من منظور أمني.

مما يدل على أن الولايات المتحدة قد قدمت عن عمد حجر الأساس لانعدام الأمن في منطقة شاسعة من جنوب غرب آسيا إلى وسط آسيا وأوراسيا - يقع جزء كبير منها على طريق مشروع طريق الحرير في الصين. ووفقًا لبايدن، فإن التفاعل بين روسيا والصين مع طالبان ليس بدافع الرغبة الانتهازية، بل بدافع القلق من أنها قد تعرض الاستثمارات الاقتصادية والسياسية السابقة للخطر.

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