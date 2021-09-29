تطعيم ما يقارب الـ54 مليون جرعة من لقاح كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الايرانية أعلنت في بيان لها اليوم الاربعاء، ان اجمالي عدد اللقاحات المحقونة في البلاد بلغ 53,809,661 جرعة.

وحتى الآن تلقى 37,748,710 شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا و 16,060,951 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية و إجمالي عدد اللقاحات المحقونة بلغ 53,809,661 جرعة في البلاد.

ودعت وزارة الصحة الايرانية جميع الأشخاص المؤهلين للتطعيم للتسجيل في الموقع الالكتروني الخاصة بالوزارة salamat.gov.ir من أجل اخذ اللقاح.

وتم خلال الليلة الماضية، تطعيم 1،076،950 جرعة من لقاح كورونا في ايران.

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