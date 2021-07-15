وصول الشحنة السادسة من لقاح كورونا إلى البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد حسن قوسيان مقدم، قال أن شحنة اللقاح السادسة التي أعدتها جمعية الهلال الأحمر، سلمت إلى وزارة الصحة اليوم في مطار الإمام الخميني (ره) .

وتابع: في هذه المرحلة تم وصول مليون و142 الف و800 جرعة من لقاح كورونا الى البلاد، موضحا انه مع وصول هذه الشحنة فأن الهلال الأحمر الايراني استورد أكثر من سبعة ملايين جرعة لقاح كورونا حتى الان. الهلال الأحمر الايراني استورد ست شحنات من لقاح كورونا حتى الآن، حيث نقلت الشحنة الخامسة إلى إيران يوم الخميس الماضي.

وزارة الصحة أعلنت امس الاربعاء ان 4 ملايين و 507 الاف 480 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من لقاح كورونا، و 2 مليون و52 الفا و170 شخص تلقوا الجرعة الثانية، واجمالي عدد اللقاحات التي اعطيت للمواطنين بلغ 6 ملايين و559 الف و650 جرعة./انتهى/