تسجيل 125 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، أعلنت عن تسجيل 14303 إصابات و 125 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ أكثر من 6 ملايين و 150 ألف جرعة.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الأربعاء تم تسجيل 14303 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و218 الفا و 860 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1560 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج . واضافت: ان 3187 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت التقرير الى تعافي مليونين و 889 ألفا و 939 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 125 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 84 الفا و 389 حالة وفاة. وتلقى 4 ملايين و 442 الفا و 419 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى مليون و 707 الاف و 634 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد اللقاحات 6 ملايين و 150 الفا و 53 جرعة. واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 23 مليونا و722 ألفا و 91 إختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 63 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 184 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 201 مدينة./انتهى/