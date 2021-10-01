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٠١‏/١٠‏/٢٠٢١, ٤:٠٤ م

نائب عمليات الجيش الايراني؛

إيران دائما تريد الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة

إيران دائما تريد الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة

قال نائب عمليات الجيش إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد دائما الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، حيث ان مناورات "فاتحو خيبر" تحمل رسالة للاعداء بان سيكون الرد الايراني على اي اعتداء حاسما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب عمليات الجيش الايراني أمير فرهاد أريان فر على هامش مناورات "فاتحو خيبر" في شمال غرب البلاد. ان الهدف من إجراء هذه المناورات هو الارتقاء الجهوزية القتالية للقوة البرية في هذه المنطقة والاعلان عن استعداد القوات البرية لمواجهة اي تهديد من قبل الاعداء.

وأضاف: ان الوحدات العاملة في منطقة المناورات من خلال تحقيق أهداف تعليمية واستخباراتية وعملية أظهرت استعدادها للدفاع عن الأمن القومي وحدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي لحظة.

وقال آریان فر إن رسالة هذه المناورات تجاه الدول الصديقة والجيرانه تعبر عن السلام والصداقة اما تجاه الاعداء تعبر عن ردا حاسم.

/انتهى/

رمز الخبر 1918466
https://ar.mehrnews.com/news/1918466/

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