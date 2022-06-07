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٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٦:٠٤ م

قائد القوات البرية للجيش الايراني:

القوات الإيرانية ستدمر تل أبيب إذا ارتكب العدو أي خطأ

القوات الإيرانية ستدمر تل أبيب إذا ارتكب العدو أي خطأ

أكد قائد القوات البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري اليوم الثلاثاء ان الجيش الايراني سيدمر تل أبيب وحيفا في حال ارتكاب العدو لأي خطأ حسبما أمر بذلك سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد القوات البرية للجيش الايراني، العميد كيومرث، قال في كلمة له امام كوادر الجيش في مدينة مراغة شمال غربي ايران اليوم الثلاثاء، ان تل أبيب وحيفا هما تحت مرمى الطائرات المسيرة وصواريخ القوات البرية للجيش الايراني، وان جميع الوحدات التابعة للقوات البرية يتم تزويدها حاليا باسلحة ذكية وبعيدة المدى ونقطوية.

وأضاف: "جميع وحدات الجيش جُهزت بالإنجازات والمعدات الدقيقة وبعيدة المدى والذكية، ومدى الطائرات المسيرة والصواريخ العملياتية للجيش قد ازداد"، مشيرا إلى مدينة الطائرات المسيرة التابعة للجيش الإيراني.

وختم قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، بالتأكيد أن كل هذه المعدات هي للرد على الاعتداءات الغبية لأعداء الثورة الإسلامية، كما يجري تغيير وتحديث وتوطين الأسلحة الخفيفة للقوات البرية.

/انتهى/

رمز الخبر 1924355
https://ar.mehrnews.com/news/1924355/

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