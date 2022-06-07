القوات الإيرانية ستدمر تل أبيب إذا ارتكب العدو أي خطأ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد القوات البرية للجيش الايراني، العميد كيومرث، قال في كلمة له امام كوادر الجيش في مدينة مراغة شمال غربي ايران اليوم الثلاثاء، ان تل أبيب وحيفا هما تحت مرمى الطائرات المسيرة وصواريخ القوات البرية للجيش الايراني، وان جميع الوحدات التابعة للقوات البرية يتم تزويدها حاليا باسلحة ذكية وبعيدة المدى ونقطوية.

وأضاف: "جميع وحدات الجيش جُهزت بالإنجازات والمعدات الدقيقة وبعيدة المدى والذكية، ومدى الطائرات المسيرة والصواريخ العملياتية للجيش قد ازداد"، مشيرا إلى مدينة الطائرات المسيرة التابعة للجيش الإيراني.

وختم قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، بالتأكيد أن كل هذه المعدات هي للرد على الاعتداءات الغبية لأعداء الثورة الإسلامية، كما يجري تغيير وتحديث وتوطين الأسلحة الخفيفة للقوات البرية.

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