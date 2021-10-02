الأمم المتحدة تتعهد بتوفير جميع أنواع الدعم لإنجاح الانتخابات العراقیة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت خلال مؤتمر صحفي عقدته مع مسؤولين محليين في محافظة ذي قار جنوبي العراق، إن "بعثة الأمم المتحدة ستتواصل مع عدد من منظمات المجتمع المدني والمواطنين للتعرف على تأثير أحداث ذي قار على مشاركتهم في الانتخابات".

وأضافت، أن "البعثة ستنشر مراقبين دوليين في مراكز الاقتراع للمساهمة في إنجاح الانتخابات".

وأشارت بلاسخارات إلى أن "أصوات المواطنين ستكون مسموعة وأن عليهم مهمة كبيرة هي المشاركة في العملية الانتخابية".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من الشهر الحالي وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

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