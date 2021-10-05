قائد الثورة يشكر المصارعين الابطال على ادائهم المميز /تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا

في رسالة؛ قائد الثورة يشكر المصارعين الابطال على ادائهم المميز في بطولة العالم للمصارعة الحرة

وجه قائد الثورة الاسلامية، السيد علي الخامنئي، رسالة شكر للمصارعين الايرانيين الابطال على ادائهم المميز في بطولة العالم للمصارعة الحرة.

أميرعبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي؛ إيران وفنزويلا تؤكدان على تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين

ناقش وزير الخارجية الايراني مع نظيره الفنزويلي آخر تطورات العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: إيران ستعود الى المفاوضات / موعد المفاوضات لم يحدد

قال المتحدث باسم الوزارة الخارجية الايرانية بان إيران ستعود الى مفاوضات الاتفاق النووي ولكن موعد المفاوضات سيتم تحديده بعد انتهاء مراحل الدراسة واستعراض نتائج الجولات السابقة لهذه المفاوضات.

في المباراة النهائية لنرويج؛ المصارع الايراني قاسم بور يحصد الميدالية الذهبية

فاز المصارع الايراني كامران قاسم بور البالغ وزنه 92 كغم في المباراة النهائية لبطولة العالم التي تقام في النرويج تجاه خصمي ماغومد كوربانوف من روسيا وحصل في هذه المباراة بنتيجة 8-4 وفاز بالميدالية الذهبية.

خلال زيارته لدولة قطر؛ باقري كني يلتقي بالأمين العام لوزارة الخارجية القطرية

التقى نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني خلال زيارته لدولة قطر، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن الحمادي.

اعلن قائد القوة البحرية عن: بناء مدمرات جديدة على جدول اعمال القوة البحرية

أعلن قائد البحرية الايرانية عن بناء وتحديث مدمرات جديدة بما يتوافق مع الاحتياجات العملياتية للقوة البحرية.

الصحة الايرانية: تسجيل 238 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل 14 ألفا و 607 إصابة و238حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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