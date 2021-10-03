اسلامي: الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية ملتزمتان بتنفيذ القانون الاستراتيجي للطاقة النووية

وأفات وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي اليوم على هامش اجتماع لجنة المادة 90 لمجلس الشورى الإسلامي: ان الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية ملتزمتان بتنفيذ القانون الاستراتيجي للطاقة النووية.

وأضاف: "اليوم حضرنا الهيئة وقدمنا آخر تقرير عن حالة هذا القانون".

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية جرت مناقشات مختلفة وقررنا الاستفادة القصوى من الفرص المتبقية للتطبيق الكامل للقانون.

وقال إسلامي: "نأمل أنه من أجل بناء القدرة الوطنية، سنتمكن من الاستفادة القصوى من فرصة القانون النووي".

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