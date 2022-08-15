اسلامي يؤكد على حق جميع الدول باستخدام التكنولوجيا النووية السلمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيراني، محمد إسلامي قال: "الآن يعتبر الوقود والطاقة الذرية جزءًا أساسياً من مظاهر القدرة، ولطالما أكد قائد الثورة مرارًا وتكرارًا في الـ25 سنة الماضية، على هذه القضية وتطوير التكنولوجيا النووية".

وأضاف اسلامي بفضل الله وجهود الزملاء استطعنا اليوم من تحقيق تقدم واضح في معادلة التوازن والردع ضمن محادثات احياء الاتفاق النووي ونحن اليوم نطالب بالعودة لجميع الالتزامات وإلغاء العقوبات عن ايران.

وأشار اسلامي إلى اعدد وثيقة استراتيجية شاملة في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، واتخاذ خطوات كبيرة على طريق التنمية من أجل تحقيق خطة متماسكة.

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