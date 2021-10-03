وزير الخارجية السعودي: نأمل ان تفضي المحادثات مع ايران إلى حل القضايا العالقة بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ابن فرحان، قال عقب لقاء مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، ان المحادثات مع ايران لا تزال في مراحلها الاستكشافية، ونأمل ان تفضي المحادثات مع ايران إلى حل القضايا العالقة بين البلدين.

واشار إلى ان السعودية تجري حوارا جاداً للغاية مع الولايات المتحدة بشأن الحرب في اليمن.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية السعودي في وقت اكدت خلاله طهران على رغبتها في اقرار افضل العلاقات مع دول الجوار وان ذراعيها مفتوحة لجيرانها، مع التشديد على ان حفظ امن المنطقة يجب ان يكون بيد اهلها دون اي تدخل اجنبي.

وكان سلمان بن عبدالعزيز، قال في كلمة له امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان ايران دولة جارة ونأمل ان تؤدي محادثاتنا الاولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في علاقات تعاون./انتهى/