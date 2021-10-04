أرمينيا: لن نشارك في مؤامرات ضد إيران/ مستعدون لحل القضايا مع أذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، استعداده للقاء الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ومبادلة خرائط حقول الألغام بالأسرى الأرمن المحتجزين لدى باكو.

وقال باشينيان، أثناء لقاء مع ممثلي الجالية الأرمنية، في ليتوانيا إنّ "بلاده مستعدة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى واجتماعات على مستوى القمة لإحضار جميع الخرائط ذات الأهمية الإنسانية".

وأضاف أنّه من "المهم القيام بخطوات صغيرة لبناء الثقة وحل القضايا الإنسانية"، مشيراً إلى أنّ "الوضع حول أرمينيا لا يزال متوتراً".

وشدّد باشينيان على إنّ "السلام لا يتوقف علينا فقط، لكنّنا سنواصل التحرك على هذا الطريق"، مؤكّداً أنّ بلاده لن تشارك في أي مؤامرات ضد إيران".

وبحسب باشينيان، فإنّ "العلاقات مع إيران مهمة للغاية، وهناك بعض الأوساط التي تقوم من وقت لآخر بنشر مواد في الصحافة الإيرانية حول تورط أرمينيا في مؤامرات ضد إيران، لكن آمل أنّ شركاءنا الإيرانيين يعرفون أنّ هذا ليس هو الحال".

بدوره أكّد رئيس الجمهورية الأذربيجاني إلهام علييف، في وقت سابق، دعم بلاده لمشروع التعاون الإقليمي "3+3"، والذي يضم كُلاً من إيران وتركيا وروسيا وجمهوريات منطقة القوقاز (أذربيجان وأرمينيا وجورجيا)، مشدداً على أنّ "جمهورية أذربيجان تدعم أي خطوة باتجاه تعزيز العلاقات والتعاون بين دول المنطقة، وتصب في تسريع وتيرة التعاون والتبادل التجاري وزيادة فرص العمل بين دول المنطقة".

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