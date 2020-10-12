إيران مستعدة لبذل المساعدة من أجل إحلال السلام بين أذربيجان وأرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن واعظي قال في تغريدة له على "تويتر": "منطقتنا لديها الطاقات اللازمة لتسوية المشاكل وضمان السلام والأمن وان محادثات موسكو مع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا تعد علامة جيدة على قدرة القوى الإقليمية المستقلة ، وان إيران مستعدة للمساعدة والتعاون في عملية السلام والاستقرار وفقا للقانون الدولي.

وقال واعظي "نشكر روسيا على جهودها للوساطة ونرحب بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه ووضع حد للحرب ونأمل أن تبدأ محادثات السلام في أقرب وقت ممكن وأن تكون نتائج المفاوضات متطابقة مع الحقوق المعترف بها دوليا للبلدين حتى لا تقود إلى حرب أخرى.

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