حماس: يجب اعداد جيل واعد ومقاوم من اجل التحرير الشامل لكافة الاراضي الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مشعل اكد خلال كلمة له في الحفل الختامي لدورات جيل الاقصى سيف القدس، التي نظمتها حركة حماس في مدينة صيدا جنوب لبنان، ان النتيجة الحتمية لهذا البناء والاعداد، هو النصر المبين كما وعدنا به ربنا عز وجل في قرآنه الكريم، مؤكداً ان المعركة مع الاحتلال طويلة الامد وبحاجة إلى بناء متراكم على المستوى الجسدي والتربوي والإيماني استعدادًا لمرحلة القتال والتحرير.

ونوه مشعل إلى ان التجارب التاريخية الاسلامية تقول ان معركة التحرير يسبقها عمل متواصل على الجانب التربوي والبناء القيمي والاخلاقي والانساني والحضاري، وعلينا ان نتزود جيداً في هذه المرحلة المهمة والواعدة، داعيًا إلى مواصلة الجهود التربوية على كل المسارات لتحقيق الهدف الاسمى المتمثل بتحرير الوطن.

وشدد مشعل على ان المعركة مع الاحتلال بحاجة إلى جيل قوي ناجح يدرك حجم المعركة وابعادها ومآلاتها، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وطرده من ارض فلسطين واستعادة الحقوق المسلوبة.

وكانت سائل اعلام اسرائيلية، قد اعلنت عن اطلاق حركة حماس لصواريخ تجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر.

وذكرت القناة 12 العبرية، بأن الحركة اطلقت في الساعات الاولى لصباح اليوم الاثنين، 4 صواريخ تجريبية على الاقل، في اطار تطوير قدراتها العسكرية.

واشارت انه يبدو ان قدرات إنتاج الصواريخ بغزة لم تتضرر بشدة في عملية حارس الاسوار كما زعم الجيش الاسرائيلي./انتهى/