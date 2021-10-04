مجلس النواب يجدد استنكاره لصمت المجتمع الدولي تجاه مجازر العدوان بحق الاطفال اليمنيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مجلس النواب اليمني جدد استنكاره لصمت المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن والهيئات والمؤسسات التابعة لهما، إزاء استمرار تحالف العدوان الامريكي - السعودي في ارتكاب المجازر بحق اطفال اليمن، وخصوصا في محافظتي صعدة ومأرب اللتين تتعرّضان لعشرات الغارات بشكل يومي.

واستنكر نواب الشعب، في الجلسة التي عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تباكي مندوبة بريطانيا في مجلس الامن على إصابة طفلين سعوديين بجروح طفيفة، متجاهلة دماء واشلاء اطفال اليمن الذين يتعرضون للقتل يومياً، وخاصة في محافظتي صعدة ومأرب الذين يستهدفهم طيران العدوان بدعم ورعاية امريكية، وبأحدث الاسلحة الامريكية والبريطانية المحرّمة دولياً.

ودعا نواب الشعب المجتمع الدولي واحرار العالم بالاضطلاع بدورهم وإدانة جرائم العدوان بحق الشعب اليمني، والضغط على دولهم وحكوماتهم لإيقاف العدوان، ورفع الحصار، وفتح كافة الموانئ والمطارات اليمنية، خاصة موانئ الحديدة، وكذا فتح مطار صنعاء امام المسافرين والمرضى./انتهى/