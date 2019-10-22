وزارة الصحة اليمنية تدين الصمت الدولي إزاء جرائم النظام السعودي

وافادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن المسيرة، ان وزارة الصحة اليمنية أصدرت بياناً أدانت فيه صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم النظام السعودي بحق الشعب اليمني.

وافادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن المسيرة، ان وزارة الصحة اليمنية أصدرت بياناً أدانت فيه صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم النظام السعودي بحق الشعب اليمني.