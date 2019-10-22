https://ar.mehrnews.com/news/1898703/ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٦:٢٨ رمز الخبر 1898703 السياسة السياسة ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٦:٢٨ وزارة الصحة اليمنية تدين الصمت الدولي إزاء جرائم النظام السعودي ادانت وزارة الصحة اليمنية في بيانِ لها الصمت الدولي تجاه جرائم العدوان السعودي بحق اليمن وأهله. وافادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن المسيرة، ان وزارة الصحة اليمنية أصدرت بياناً أدانت فيه صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم النظام السعودي بحق الشعب اليمني. وجاء في البيان، ان الامم المتحدة والمجتمع الدولي يلتزم الصمت، في حين أن النظام السعودي يرتكب مجازر بحق الشعب اليمني ويرتكب جرائم إقتصادية أودت بحياة الكثيرين من أبناء الشعب اليمني. وادانت الوزارة جرائم العدوان السعودي التي طالت مدينة صعدة في الفترة الأخيرة. /انتهى/ رمز الخبر 1898703 سمات اليمن العدوان السعودي على اليمن وزارة الصحة اليمنية مطالب مرتبط وزارة الصحة اليمنية تكشف أرقاما صادمة لضحايا العدوان على اليمن القوة الصاروخية اليمنية تستهدف وزارة الدفاع السعودية وزارة الخارجية تستدعي القائم باعمال السفارة اليمنية بطهران
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