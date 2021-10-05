جهوزية القوة البحرية تجاه الاعداء/ ضرورة عدم تجاهل الاعداء في الساحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني الادميران تنکسيري ان شباب الحرس الثوري شتلات نضرة ومثمرة للثورة الإسلامية في الخطوة الثانية للثورة.

وقال إن على الشباب الحرس الثوري تقوية عقولهم والاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حماية راية النضال ضد الغطرسة التي رعتها الأجيال السابقة في الحرس الثوري. وقال: امام ايران الكثير من القمم ومن خلال متابعة اوامر سماحة قائد الثورة الاسلامية نستطيع تجاوز هذه المشاكل.

وصرح الأدميرال تنكسيري أنه إذا كنا لا نريد أن نفقد الطريق الصحيح فيجب أن تكون لدينا البصيرة في مجال حماية الثورة والوفاء بالمهمات الموكلة ويجب ان يكون اقدامنا في هذا الطريق ثابتة.

وفي إشارة إلى إنجازات الجمهورية الإسلامية على الأعداء والعالم المتغطرس، قال إن أهم إنجاز الدفاع المقدس هو مقاومة الشعب الايراني وتعلم طريقة هزيمة الأعداء واكتساب الثقة الكافية لهذا العمل الكبير.

كما اعتبر الأدميرال تنكسيري الإيمان والثقة عاملين مهمين للتغلب على الأعداء وقال: "اليوم كل جهودنا هي إبعاد العدو عن الساحة ووضع حد لإكراه وعدوان المغرطسه ضد المسلمين.

ووصف البحر بأنه ميدان حاسم في محاربة المتعجرفين، وأشار إلى أن شباب الحرس الثوري الإيراني يجب أن يكونوا دائمًا على استعداد ليكونوا قادرين على حماية مصالح الشعب الإيراني حتى في البحر.

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