معدات دفاعية جديدة ستلتحق ببحرية الحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وخلال زيارته التفقدية اليوم الاربعاء لمركز "الشهيد محلاتي" التخصصي لاعادة تاهيل السفن، اشاد الادميرال تنكسيري بمراحل التصميم والتصنيع والتطوير والإنتاج المحلي للمعدات البحرية، كما ثمن جهود العاملين الدؤوبة ليل نهار في الورش الفنية والهندسية بهذا المركز.

واعرب قائد القوة البحرية في الحرس الثوري عن تقديره للتدابير المتخذة في اتجاه التوطين ، وتعزيز المعرفة ، وتحسين مستوى الجودة ، وتطوير التصنيع وجودة إنتاج المعدات البحرية التخصصية في هذا المركز.

واشار الى تسمية هذا العام بـ "عام الانتاج المعرفي المولد لفرص العمل" من قبل قائد الثورة وقال: يجب أن نعمل اكثر من الماضي عبر دعم الشركات المعرفية على تعزيز وتطوير المنتجات المحلية وتحسين جودة المعدات والهياكل الدفاعية.

وقال الادميرال تنكسيري: "منذ اعوام ماضية نجحت بحرية الحرس الثوري الإيراني ، في ظل التوكل على الباري تعالى والاهتمام بالمعرفة النوعية للعلماء الثوريين الشباب الملتزمين في بلادنا ، في استخدام جزء من معداتها الدفاعية من إنجازاتهم ".

وتابع: في الوقت الذي اشتدت فيه العقوبات القاسية على شعبنا، استطعنا في بحرية الحرس الثوري ، بدعم واستخدام قدرات هذه الشركات المعرفية ، من اجهاض العقوبات في مجال الدفاع ونجحنا في توفير معداتنا الدفاعية اللازمة.

وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري: انه وفي ضوء توجيهات قائد الثورة الإسلامية ، الإمام الخامنئي (مد ظله العالي)، سنواصل في القوة البحرية للحرس الثوري التصنيع المحلي وإنتاج المعدات الدفاعية بمشاركة الشركات المعرفية، وبحلول نهاية العام وفي ظل التوكل على الباري تعالى ستكون لدينا عدة مراحل لضم معدات دفاع بحري بصورة لافتة.

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