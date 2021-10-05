الايام المقبلة ستشهد تطوارات للعلاقات الدولية اليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية اليمني، هشام شرف، قال في تصريح لقناة المسيرة اليمنية، ان هناك انفتاح دبلوماسي كبير على صنعاء، مؤكدا ان الايام القادمة حافلة بالكثير من التغيرات في هذا الجانب.

وبيّن شرف ان موقف صنعاء ثابت بشأن اقرار السلام، لافتا إلى انها ابلغت الجهات الدولية والامم المتحدة برفض ربط الملف الانساني بالملفات السياسية والعسكرية، إذا كان هناك جدية لاحلال السلام.

ونوه إلى ان محاولات بلنيكن وسوليفان وليندركينغ، لايهام العالم بأن الحرب في اليمن حرب اهلية هي محاولات بائسة، موضحاً ان العدوان على اليمن اعلنته السعودية من حديقة البيت الابيض ويجري بمشاركة امريكية.

وتابع ان المصالح الامريكية هي من تحكم قرار تحالف السعودية في وقف العدوان على اليمن، واستمرار الطائرات الحربية بقصف الاراضي اليمنية لا يعكس صدق النوايا نحو السلام./انتهى/