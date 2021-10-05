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٠٥‏/١٠‏/٢٠٢١, ١١:٥٥ م

أوليانوف: استئناف محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي في المستقبل القريب

أوليانوف: استئناف محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي في المستقبل القريب

قال مبعوث روسيا لدى المنظمة الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها إن استئناف محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي ستتم في المستقبل القريب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب أوليانوف ردا على سؤال مستخدم على موقع تويتر حول ما إذا كانت روسيا يمكن أن تساعد في عودة إيران الى محادثات فيينا "المشاركة في محادثات فيينا طوعية ، هذه المحادثات في مصلحة جميع الأطراف ، بما في ذلك إيران. لا يوجد سبب للاعتقاد بأن إيران غير مستعدة لمواصلة هذه العملية ،العودة إلى طاولة المفاوضات هي مسألة وقت ، وهذا سيحدث في المستقبل غير البعيد."

وتزعم الادارة الاميركية ، بقيادة جو بايدن ، أنها تعتزم من خلال المحادثات في العاصمة النمساوية فيينا تمهيد الطريق لبلدها للعودة إلى الاتفاق النووي.

/انتهى/

رمز الخبر 1918610
https://ar.mehrnews.com/news/1918610/

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