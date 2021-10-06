وصول الناقلة الثالثة للوقود الإيرانية لمرفأ بانياس في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يقول حزب الله إن الشحنات التي تستوردها ستخفف أزمة الطاقة التي تصيب البلاد بالشلل.

كما انه صرح رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله في وقت سابق ان معركة المازوت الإيراني نقلة نوعية في مواجهة الحصار الأميركي الذي يهدف الى اثرات الفتن بين الشعب اللبناني.

وهذا الصدد نوّه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب، ابراهيم الموسوي، ان حزب الله ماضٍ في مبادرة توزيع المازوت الايراني، معتبرا ان وحدة اللبنانيين تُجدّد اليوم عبر هذا المازوت.

ويعاني لبنان منذ أشهر من أزمة شح محروقات تنعكس على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، في خضم انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ سنة 1850.

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