اللواء فدوي: دول الجوار عائلة واحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بمناسبة حلول اليوم الاربعين لوفاة اللواء سيد حسن فيروز آبادي، اعتبر نائب القائد العام للحرس الثوري، علي فدوي، الشجاعة أهم ما يميز اللواء فيروز آبادي، وقال: "من سمات فيروز آبادي التي يجب ذكرها هي شجاعته، التي يفتقر إليها الجميع ".

ورداً على سؤال حول تصوير بعض وسائل الإعلام الغربية عن المناورات الأخيرة للقوات المسلحة أن هذه التدريبات تأتي رداً على الإجراءات الأخيرة لأذربيجان، أكد نائب القائد العام للحرس الثوري، علي فدوي، على صحة هذه المزاعم الإعلامية قائلا : " ان كل الدول المجاورة وكل الدول الإسلامية أعضاء في عائلة واحدة، كما يوجد في الأسرة أطفال مشاغبون ومخادعون لكنهم عائلة واحدة، ودور الأخ الأكبر ووالد الأسرة واضح، وأحيانا يكون الاهتمام على الأرجح أكثر من الطفل المشاغب من الأسرة "./انتهى/