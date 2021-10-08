إيران مستعدة لإنشاء مترو أنفاق في بيروت/الحوار الإيراني السعودي يسير في اتجاهه الصحيح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان أوضح في حديث له اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام اللبنانية، أن الجمهورية الإسلامية على استعداد لمواصلة إرسال الوقود والمشتقات النفطية إلى لبنان.

وقال إن "دول المنطقة لن تسمح بوصول الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد دول المنطقة إلى نتيجة"، معربا عن اعتقاده بأنه "يمكن التغلب على جميع المشاكل من خلال التعاون الإقليمي".

*لم نقطع العلاقات الدبلوماسية مع الرياض

وصرح وزير الخارجية: "المحادثات الإيرانية السعودية تسير في اتجاهها الصحيح وتوصلنا إلى اتفاق حتى الآن"، وقال: "لم نقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية، وكان هذا قرارًا اتخذته السعودية قبل بضع سنوات".

وتطرق أمير عبد اللهيان إلى محادثات فيينا، قائلا: "نعود إلى محادثات فيينا وفي الحكومة الجديدة نضع اللمسات الأخيرة على هذه المسألة، ويجب أن تتحقق مصالحنا بالكامل".

وقال، سنعتبر السلوك الأميركي هو المعيار الأساسي فيما يخص المحادثات النووية وسنقوم بتقييم السلوك الأميركي. واكد أمير عبداللهيان ان الحكومة الإيرانية لن تعجل الخطة التنمية الوطنية رهنا بما ستسفر عنه المحادثات النووية.

* الكيان الصهيوني أضعف من أن يشكل تهديدا لإيران

وبين أمير عبداللهيان ان الكيان الصهيوني يعيش أياما صعبة ولن نسمح بأن يتحول هذا الكيان إلى عنصر تهديد قرب الحدود الإيرانية، وقال، ان الكيان الصهيوني أضعف من أن يشكل تهديدا لإيران ومع ذلك لن نقبل بحضوره أمنيا قرب حدودنا.

/انتهد/