غريب أبادي يعلن عن انتهاء مهمته في فيينا /تسجيل 185 حالة وفاة جديدة بكورونا

عبر تغريدة له؛ غريب أبادي يعلن عن انتهاء مهمته في فيينا

كتب سفير ومندوب ايران في المنظمات الدولية تنتهي مهمتي في فيينا في 15 أكتوبر بسبب تولي مسؤولية جديدة في طهران.

عبداللهيان: إيران مستعدة لإنشاء مترو أنفاق في بيروت/الحوار الإيراني السعودي يسير في اتجاهه الصحيح

أعلن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، استعداد ايران لوضع كل امكانياتها لانشاء محطتين لانتاج الكهرباء وإنشاء مترو الانفاق في بيروت، وكذلك تأمين حاجات لبنان من الادوية والاغذية والمستحضرات الطبية.

باقري كني في أنقرة لإرساء الاستقرار في افغانستان والتعاون بين ايران وتركيا

أجرى مساعد وزير الخارجية الايراني علي باقري كني محادثات مع المسؤولين الاتراك في أنقره لإرساء الاستقرار في افغانستان والتعاون بين ايران وتركيا على الصعيد الاقليمي.

رئيسي: "بوشهر" قطب الزراعة والنخيل والصيد وتحتضن صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات

وصف الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، محافظة بوشهر، في اطار زياراته التفقدية الاسبوعية للمحافظات والمدن الايرانية، بأنها قطب الزراعة والنخيل والصيد وتحتضن صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات.

وزير الخارجية الإيراني يلتقي بعدد من الشخصيات اللبنانية البارزة

التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة بمجموعة من قادة وممثلي الأحزاب وأعضاء مجلس النواب ووزراء سابقين وشخصيات لبنانية بارزة.

وزير الاتصالات الإيراني: تدشين مراكز بيانات مشتركة بين إيران وأذربيجان

اقترح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، في لقاء جمعه بنظيره الأذربيجاني، إنشاء مراكز بيانات مشتركة بين طهران وباكو.

الصحة الايرانية: تسجيل 185 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل 9 ألفا و 875 إصابة و185حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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