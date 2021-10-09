بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصل أمير عبد اللهيان اليوم السبت للعاصمة السورية دمشق المحطة الثالثة في جولته بالمنطقة، بعد روسيا ولبنان.

ولدى وصوله مطار دمشق الدولي وصف أمير عبد اللهيان سورية بالشريكة الاستراتيجية لايران، وقال: سورية تمضي قدما في التنمية والتقدم، وتقف ايران بكل قوتها الى جانبها، كما كانت تفعل خلال الحرب الارهابية التي شهدتها.

وشدد أمير عبد اللهيان على أن ايران عقدت اتفاقيات مهمة مع سورية خلال الأسابيع الماضية، فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين وتكثيف النشاط لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية، وسيتم تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت بسرعة كبيرة، وسيحقق الشعبان مكاسب جراء ذلك.

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