إصابة نحو 12 ألف بفيروس كورونا وتسجيل وفاة 222 شخصا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 11 ألفا و257 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و702 ألفا و890 إصابة مؤكدة.

ولفتت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1733 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، واضافت: ان 5304 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

وأشارت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و217 ألفا و999 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، وتطرق التقرير الى تسجيل 222 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 122.592 حالة وفاة.

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