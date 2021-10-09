تسجيل 173 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 7 ألفا و654 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 691 ألفا و634 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و286 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 5 الفا و368 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين 201 ألفا و515شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل173 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 122 الفا 370 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 33 مليونا و144 ألفا و555 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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