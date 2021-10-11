تسجيل 276 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 13 ألفا و504 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 716 ألفا و394 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و968 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 5 الفا و218شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين 234 ألفا و10شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل276 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 122 الفا 868 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 33 مليونا و350 ألفا و660 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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