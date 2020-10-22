مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 99" تُختَتَم بنجاح

اُختُتِمت اليوم الخميس مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 99" المشتركة والتي إنطلقت امس في محافظة سمنان وسط ايران.
وافادت وكالة مهر للانباء ان عملية اطلاق صواريخ منظومة باور 373 نجحت في هذه المناورات و تم تحديد الاهداف الجوية من قبل انظمة رادارات "قدير" و "مراقب" و"بشير".
خلال مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 99" المشتركة قامت منظومة "مرصاد" التابعة للدفاع الجوي في الجيش الإيراني ومنظومة "طبس" التابعة لقوات الجو فضاء في حرس الثورة الاسلامية، باستهداف وتدمير أهداف معادية في منطقة المناورات.
وفي هذه المناورات، وبعد اكتشاف وتحديد طائرات العدو المفترض المسيرة على ارتفاع متوسط ودخول منطقة المناورات ، قامت شبكة الدفاع الجوي الشاملة للبلاد بتسليم الأهداف إلى منظومتي مرصاد التابعة للجيش وطبس التابعة لحرس الثورة حيث جرى تدمير الاهداف بواسطة هاتين المنظومتين.
و في هذه المرحلة من المناورات تم تنفيذ عمليات التحرك السريع لأنظمة الدفاع الجوي من مواقع استقرارها إلى مواقع أخرى ، حيث تم تنفيذها بنجاح بهدف عدم تحديد موقع منظومات الدفاع الجوي.
وإنطلقت مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 99" الجوية، صباح اليوم الأربعاء، في محافظة سمنان وسط ايران.
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