فيلم إيراني قصير يفوز بجائزة مهرجان بولندا للأفلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه فاز الفيلم القصير "الحفرة" الذي أخرجه وكتبه أمير روئيني بالجائزة الرئيسية لمهرجان زوم السينمائي الدولي الرابع والعشرين، وأقيم هذا المهرجان في الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر.

وتدور قصة الفيلم حول "فشل محرك مشرحة المقبرة، بحيث يطلبون من الجميع دفن جثثهم، في غضون ذلك، يعتزم صبي يبلغ من العمر 10 سنوات الاحتفاظ بجسد والدته بأي طريقة ممكنة".

وكان قد تأهل الفيلم الايراني القصير "الحفرة" (حفره) للمخرج امير روئيني الى المشاركة في مهرجان " ZOOM ZBLIZENIA" الدولي في بولندا. وعرض "الحفرة" في الدورة الرابعة والعشرين من المهرجان للمنافسة مع العديد من الافلام من شتى انحاء العالم.

وأقيم مهرجان " ZOOM ZBLIZENIA" الدولي في النصف الثاني من عام 2021 في بولندا، في الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر. وكتب سيناريو "الحفرة" امير روئيني ويشارك في تمثيله كل من امير علي روئيني ونازنين كريمي وداود زارجي وآخرين.

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